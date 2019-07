Guerra commerciale, Kudlow: 'possibile che Usa e Cina non raggiungano mai un accordo'

Laura Naka Antonelli 10 luglio 2019 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Larry Kudlow, consulente economico alla Casa Bianca, ha affermato che è possibile che gli Stati Uniti e la Cina non riusciranno mai a raggiungere un accordo commerciale, a causa della difficoltà a risolvere alcune questioni".Kudlow ha aggiunto tuttavia di essere "ottimista per natura e di credere ancora che un accordo sia possibile".Intanto la Casa Bianca rende noto che la conversazione telefonica tra il rappresentante Usa al commercio Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin da un lato, e il vice premier cinese Liu He e il ministro Zhong Shan dall'altro, sono state costruttive, lasciando presagire un incontro.Nulla di buono riporta invece il quotidiano cinese South China Morning Post, che racconta il retroscena dell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping al G20 di Osaka.In quell'occasione, Trump avrebbe chiesto più volte alla controparte cinese di impegnarsi ad acquistare maggiori quantità di prodotti agricoli americani. Ma Xi si sarebbe rifiutato di garantire un qualunque impegno ad effettuare gli acquisti.