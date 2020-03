G7 su coronavirus: 'ribadiamo impegno a utilizzare strumenti necessari'. Ma non c'è nessuna raccomandazione specifica

Laura Naka Antonelli 3 marzo 2020 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

I ministri delle finanze dei paesi del G7 hanno ribadito l'impegno a intervenire in caso di necessità, ma non hanno raccomandato ai paesi nessuna azione specifica per fronteggiare il problema del coronavirus e i suoi effetti sull'economia globale e sui mercati."Considerati i potenziali impatti del COVID-19 sulla crescita globale, ribadiamo il nostro impegno a utilizzare tutti gli strumenti appropriati per garantire una crescita solida e sostenibile, tutelandola dai rischi al ribasso", si legge nel comunicato del G7, successivo alla riunione di emergenza che si è tenuta stamattina.