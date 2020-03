G7: da riunione emergenza coronavirus nessuna azione concreta banche centrali

Laura Naka Antonelli 3 marzo 2020 - 14:00

MILANO (Finanza.com)

Nessuna azione concreta delle banche centrali per smorzare gli effetti negativi sull'economia e sui mercati del coronavirus. E' quanto emerge dal comunicato diramato dal G7 dopo la riunione di emergenza che si è tenuta stamattina."Oltre a rafforzare gli sforzi per espandere i servizi sanitari, i ministri delle finanze del G7 sono pronti ad agire, adottando misure fiscali laddove siano appropriate, per dare un aiuto alla risposta contro il virus e per sostenere l'economia in questa fase. Le banche centrali dell'area G7 continueranno a rispettare i loro mandati, a sostegno della stabilità dei prezzi e della crescita economica, assicurando la resilienza del sistema finanziario".