Forex: dollaro australiano in rally, verso migliore seduta 2019 dopo elezioni shock. Sterlina segue novità Brexit

Laura Naka Antonelli 20 maggio 2019 - 15:17

MILANO (Finanza.com)

Protagonista indiscussa del mercato del forex è, in queste ultime ore, sicuramente il dollaro australiano, che si avvia a segnare il rally più poderoso del 2019. La valuta reagisce positivamente alla vittoria a sorpresa, nelle elezioni australiane, dei conservatori del premier Scott Morrison e rimbalza fino al record intraday di $0,6938 nei confronti del dollaro americano, prima di rallentare, riportando comunque un buon +0,9%, a $0,6926.Tuttavia, non tutti sono convinti della sostenibilità del balzo dell'aussie. In particolare, la Cnbc riporta il commento di Esther Maria Reichelt, strategist della divisione forex di Commerzbank, a Francoforte:"La vittoria a sorpresa sta scatenando il rally, visto che molti avevano previsto una vittoria del partito laburista. Tuttavia, all'orizzonte si scommette su un taglio dei tassi da parte della banca centrale (australiana) e questo fattore peserà molto sulla valuta".Sotto osservazione anche la sterlina, che recupera terreno dopo aver sofferto il calo settimanale più forte in sei mesi, salendo dello 0,2% sul dollaro Usa fino a $1,2736 e apprezzandosi dello 0,1% nei confronti dell'euro, a 87,62 pence.La sterlina beneficia delle dichiarazioni della premier UK Theresa May, che ieri ha detto che presenterà una "nuova solida offerta" ai parlamentari britannici, nella speranza di fare in modo che la sua proposta sulla Brexit, bocciata già tre volte da Westminster, riesca finalmente a essere approvata.L'euro è piatto nei confronti del dollaro, e sale di appena +0,06% a $1,1165; dollaro-yen in calo -0,16% a JPY 109,90; euro-yen -0,07% a JPY 122,71; euro-franco svizzero -0,15% a CHF 1,1263.