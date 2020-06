Fmi: 'alti livelli di debiti potrebbero diventare ingestibili e insolvenze potrebbero testare resilienza banche'

Laura Naka Antonelli 25 giugno 2020 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

"Gli elevati livelli dei debiti potrebbero diventare in alcuni casi ingestibili, e le perdite risultanti dai fallimenti potrebbero mettere alla prova la resilienza delle banche, in alcuni paesi". E' quanto emerge dall'aggiornamento del rapporto Global Financial Stability, ovvero dal report sulla stabilità finanziaria globale, appena diffuso dal Fondo Monetario Internazionale."Alcune economie emergenti e di frontiera stanno facendo fronte a rischi di rifinanziamento e in alcuni casi l'accesso al mercato è diventato più difficile - si legge ancora nel report - Nel continuerare a sostenere l'economia reale, le autorità devono monitorare attentamentre le vulnerabilità finanziarie e tutelare la stabilità finanziaria".