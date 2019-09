Fitch taglia stime crescita Pil Usa, Eurozona e Cina

Laura Naka Antonelli 10 settembre 2019 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Fitch ha rivisto al ribasso le proiezioni per la crescita di Eurozona, Stati Uniti e Cina. In particolare, l'outlook sulla Cina è stato tagliato al 6,1% per il 2019 e al 5,7% nel 2020, in calo rispettivamente dal +6,2% e +6% precedentemente attesi.L'outlook sulla crescita dell'Eurozona è stato rivisto al ribasso a +1,1% sia per il 2019 che per il 2020, rispetto al +1,2% e al +1,3% stimato precedentemente a giugno.Tagliate infine le stime di crescita del Pil Usa, a +2,3% nel 2019 e +1,7% nel 2020, rispetto al +2,4% e +1,8% precedenti.