Facebook trova accordo con l'Australia sulle news, ma il titolo sconta il sell off sull'hi-tech

Laura Naka Antonelli 23 febbraio 2021 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Tra i titoli sotto i riflettori a Wall Street, attenzione a Facebook, che ha deciso di ripristinare le pagine di news in Australia, dopo aver raggiunto un accordo con il governo. Il titolo cede tuttavia più dell'1%, allineandosi al trend negativo dei titoli tecnologici, che portano i futures sul Nasdaq ad affondare dell'1,7%.Oggetto del contenzioso tra Facebook e l'Australia - che aveva portato il social network di Mark Zuckerberg a chiudere le pagine nel paese - è la proposta di legge sui media che il governo di Canberra sta promuovendo e che, se approvata, costringerebbe le piattaforme digitali a pagare le società editoriali per i contenuti di notizie offerti.Il governo, come ha reso noto Facebook, ha presentato alcuni emendamenti che potrebbero rendere il passaggio della nuova legge meno oneroso per i giganti del calibro di Facebook. In particolare, sulla base degli emendamenti alla proposta presentati, l'esecutivo australiano terrebbe in considerazione gli accordi commerciali precedentemente conclusi tra titani come Facebook e Google da un lato, e la stampa locale dall'altro, prima di decidere di imporre i pagamenti alle piattaforme social per la diffusione dei relativi articoli.Il governo concederà alle piattaforme anche un preavviso di un mese prima di arrivare alla decisione finale. Facebook ha così commentato:"Dopo ulteriori discussioni, siamo soddisfatti che il governo australiano ha raggiunto un accordo per introdurre alcuni cambiamenti e garanzie che prendano in considerazione la nostra preoccupazione chiave, che è quella di consentire accordi commerciali che riconoscano il valore che la nostra piattaforma eroga alle società editoriali in relazione al valore che da esse riceviamo".