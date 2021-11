El Salvador costruirà la prima Bitcoin City e raccoglierà $1 miliardo di fondi con il primo Bitcoin Bond

Laura Naka Antonelli 23 novembre 2021 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

El Salvador ha intenzione di costruire la prima "Bitcoin City", la città dei Bitcoin, che sarà finanziata dalla criptovaluta numero uno al mondo. E' quanto ha annunciato il presidente Nayib Bukele.La costruzione della città, nei pressi del vulcano Conchagua, nel sud-est del paese, inizierà nel 2022.Nella città non si pagherà alcuna imposta, a parte l'IVA. La città sarà dotata di case e di aree commerciali, servizi, intrattenimento, ristoranti e anche di un aeroporto.Non solo: El Salvador, primo paese al mondo ad adottare il Bitcoin come valuta legale, emetterà anche il primo Bitcoin Bond, in partnership con Blockstream, società di infrastrutture per asset digitali, per raccogliere $1 miliardo di fondi circa.