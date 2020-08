Davos, WEF posticipa meeting a inizio estate 2021: bisogno urgente di 'Grande Reset' post COVID-19

Laura Naka Antonelli 27 agosto 2020 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Il WEF (World Economic Forum) ha annunciato di aver deciso di posticipare il meeting di Davos, Svizzera - che si tiene di solito nel mese di gennaio - all'"inizio della prossima estate".La riunione era stata programmata inizialmente per il gennaio del 2021. L'annuncio, stando a quanto riporta il sito della Cnbc, è arrivato da Adrian Monck, managing director degli Affari pubblici del WEF."Prendere questa decisione non è stato semplice, visto il bisogno urgente che i leader globali si riuniscano per indicare un cammino di ripresa comune e dar forma a un "Grande Reset" nell'era post COVID-19", ha detto Monck.Tuttavia, a causa della persistenza del coronavirus COVID-19, "il parere che arriva dagli esperti è che la riunione non potrebbe avvenire in condizioni di sicurezza nel mese di gennaio".