Da cinese People's Daily avvertimento contro Usa utilizzato prima di guerra sino-indiana e sino-vietnamita

Laura Naka Antonelli 30 maggio 2019 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

"Stati Uniti, non sottovalutate l'abilità della Cina di controbattere". E' il titolo di un editoriale del People's Daily in cui compare anche una frase che era stata proferita dal quotidiano prima della guerra sino-indiana del 1962 e in vista della guerra sino-vietnamita del 1979.La frase è: "Non dite che non vi avevamo avvertiti!".Il People's Daily, quotidiano numero uno in Cina e organo di stampa ufficiale del Partito Comunista del paese, ha anche avvertito esplicitamente che, in caso di escalation della guerra commerciale, la Cina userebbe l'arma delle terre rare contro gli Usa.Le terre rare sono minerali cruciali per la produzione di iPhone, auto elettriche e armi di precisione sebbene, fa notare un articolo di Reuters, costituiscano una parte poco rilevante nel deficit Usa da $420 miliardi verso la Cina.Anche il tabloid cinese Global Tomes ha indicato lo scorso martedì che la Cina potrebbe giocare "la carta delle terre rare" e che, di fatto, Pechino starebbe "considerando seriamente" la mossa.L'impatto del rinfocolarsi delle tensioni tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping è stato negativo sull'azionario Usa. Lo S&P 500 ha perso quasi il 6% a maggio, soffrendo la prima performance negativa su base mensile dell'anno.Intanto, l'economia Nouriel Roubini ha avvertito che quella che è iniziata come una guerra commerciale si sta trasformando in uno scontro mortale per l'economia globale, la tecnologia, e la supremazia militare.