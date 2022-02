Crisi Ucraina: S&P valuta effetti, sanzioni economiche e condizioni finanziamento

Redazione Finanza 25 febbraio 2022 - 16:38

S&P Global Ratings ha fatto sapere che "sta valutando gli effetti dell’invasione Russia dell’Ucraina e le relative sanzioni economiche, le condizioni di finanziamento e la qualità del credito nell’area e a livello globale. I potenziali effetti, profondi e prolungati, rappresentano una deviazione sostanziale dalle aspettative di base illustrate in precedenza".Nel dettaglio, nel report "The Macro And Credit Effects Of Russia’s Invasion Of Ukraine" si delinea l’approccio dell'agenzia per coprire la situazione da un punto di vista macro e creditizio. "Man mano che lo scenario si evolve verranno diffusi ulteriori report per analizzarne le implicazioni creditizie e, potenzialmente, verranno intraprese azioni di rating sulla base del singolo caso", aggiungono gli esperti.