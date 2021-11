Criptovalute da sbornia: a ottobre Bitcoin in rally di oltre +40%, Ethereum +43%

Laura Naka Antonelli 2 novembre 2021 - 13:39

MILANO (Finanza.com)

Sessione positiva per il Bitcoin, che viaggia attorno a $63.181, mentre l'Ethereum avanza attorno a $4.440. In generale, il trend delle criptovalute è stato decisamente positivo a ottobre, con il Bitcoin che è volato di oltre il 40%. Durante il mese, la criptovaluta numero uno al mondo ha testato un record intraday, volando a $66.976, nuovo massimo di sempre. Boom anche per l'Ethereum, volato del 43,6% a ottobre, per il Litecoin (+26,6%) e l'XRP (+17,1%).