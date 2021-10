Criptovalute: anche il fondo di George Soros detiene Bitcoin. AD Fitzpatrick: 'non è solo hedge contro inflazione'

Laura Naka Antonelli 7 ottobre 2021 - 13:25

E ora anche il fondo creato dal filantropo e investitore miliardario George Soros detiene Bitcoin. L'annuncio è arrivato da Dawn Fitzpatrick, CEO e responsabile degli investimenti di Soros Fund Management, in occasione di un'intervista rilasciata nel corso di un evento organizzato da Bloomberg.Il family office, ha detto l'AD, possiede "alcuni coins....ma non molti".Soros Fund Management non ha risposto alla richiesta di commenti inoltrata dalla Cnbc su quanti Bitcoin detiene, e su quando li ha acquistati."Non sono sicuro che il Bitcoin venga visto solo come un hedge per proteggersi dall'inflazione", ha detto Fitzpatrick, che ha ricordato come le criptovalute ora abbiano una capitalizzazione superiore ai $2 trilioni, con più di 200 milioni di utenti.Il prezzo del Bitcoin, criptovaluta numero uno al mondo, è balzato del 10% circa dai $50.000 di martedì a oltre $55.000 nella giornata di ieri.Alle 13.20 ora italiana, il Bitcoin sale di oltre il 4,5% oltre $54.000. Il Bitcoin ha guadagnato il 13% soltanto questa settimana e l'87% dall'inizio dell'anno.Bene anche l'Ethereum, in rialzo fino a quasi +5% circa a $3.562.