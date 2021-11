Criptovalute: Bitcoin ed Ethereum in preda a sell off fino a -8%, Cina ribadisce battaglia contro mining

Laura Naka Antonelli 16 novembre 2021 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

Sell off sulle criptovalute, con il Bitcoin che cede oltre il 7%, scendendo verso quota $60.000, per poi recuperare un po' terreno. Male anche l'Ethereum, che arretra di oltre -8%a $4.321 punti.I cali sembrano essere legati alle recenti dichiarazioni del governo di Pechino: in particolare la Commissione nazionale di sviluppo e riforma ha affermato che continuerà a ripulire la Cina dalle attività di mining per le criptovalute, in quanto responsabili a suo avviso di "grandi consumi di energia e di emissioni di carbone".