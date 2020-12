Covid-19: con la pandemia oltre 1 miliardo di poveri entro il 2030

Alessandra Caparello 3 dicembre 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

I gravi effetti a lungo termine della pandemia COVID-19 potrebbero spingere altri 207 milioni di persone in condizioni di estrema povertà, portando il totale di poveri nel mondo a oltre 1 miliardo entro il 2030, secondo i risultati pubblicati oggi dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) secondo cui però con un insieme mirato di investimenti per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), altri 146 milioni di persone potrebbero essere sollevate dalla povertà estrema rispetto alle attuali tendenze della COVID-19."Come sottolinea questa nuova ricerca sulla povertà, la pandemia COVID-19 è un punto critico, e le scelte che i leader prendono ora potrebbero portare il mondo in direzioni molto diverse. Abbiamo l'opportunità di investire in un decennio di azioni che non solo aiutino le persone a riprendersi dalla COVID-19, ma che ridisegnino il percorso di sviluppo delle persone e del pianeta verso un futuro più equo, resiliente e verde", ha detto l'amministratore dell'UNDP Achim Steiner.