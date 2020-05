Coty vende Wella al fondo Kkr, deal da 4,3 mld$

Daniela La Cava 12 maggio 2020 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Coty ha annunciato la firma di un memorandum d’intesa con il fondo di investimento globale Kkr per la vendita della maggioranza delle quote di Coty Professional Beauty e Retail Hair business, tra cui Wella Professionals, OPI, Ghd, System Professionals, Sebastian Professionals, Seb Man, Nioxin e Kadus (insieme nominati 'Wella'). Un'operazione per un valore aziendale di 4,3 miliardi di dollari. Secondo i termini dell'accordo, che dovrebbe essere firmato entro la fine di maggio, "Wella" e il suo portafoglio di marchi professionali torneranno ad operare come una azienda assestante, di cui Kkr acquisirà una partecipazione del 60% e Coty manterrà il restante interesse del 40%. I brand di bellezza mass market di Coty in Brasile rimarranno di proprietà di Coty.