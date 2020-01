Coronavirus, da GM a Honda a FCA divieto a dipendenti di recarsi in Cina

Laura Naka Antonelli 28 gennaio 2020 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

La Cnbc ha riportato che alcuni grandi colossi dell'auto come PSA Group - con cui si è fusa FCA - e Honda Motors stanno ordinando l'evacuazione dei loro dipendenti che vivevano a Wuhan.GM continua a monitorare la situazione, e ha per ora imposto il divieto ai suoi dipendenti di recarsi in Cina.Anche FCA nel week end ha chiesto a tutti i suoi dipendenti di "posticipare o riprogrammare viaggi di lavoro in Cina fino alla fine di febbraio".Esenzioni al divieto, ha detto un portavoce della società stando a quanto riportato dalla Cnbc, potrebbero essere fatte in caso "di cruciali questioni di business, dopo consultazioni con i dipartimenti di risorse umane e sicurezza".