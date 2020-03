Coronavirus: Fmi offre $50 miliardi di aiuti a tasso zero per paesi emergenti e basso reddito

Laura Naka Antonelli 5 marzo 2020 - 07:05

MILANO (Finanza.com)

La direttrice del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva ha annunciato un pacchetto di aiuti del valore di $50 miliardi per aiutare i paesi più in difficoltà a contrastare la diffusione del coronavirus e della relativa malattia COVID-19.Intervistata nel corso della trasmissione della Cnbc "Squawk Alley", Georgieva ha reso noto che i fondi, la cui disponibilità è immediata, saranno devoluti ai paesi dei mercati emergenti e a basso reddito.La maggior parte dei finanziamenti avverrà a tasso zero, e non sarà richiesto ai paesi interessati di avere già un programma pre-esistente con l'Fmi per aderire all'iniziativa."Quello che stiamo facendo in questo momento è rivalutare paese per paese i bisogni finanziari, e impegnarci ad assicurarci che questi paesi siano consapevoli di queste risorse, in modo da poter risponder loro in modo immediato - ha detto Georgieva - Ci troviamo nella fase iniziale di collaborazione, ma vi posso assicurare che agiremo molto velocemente nel momento in cui arriveranno le richieste".