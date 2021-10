Con il primo ETF sul Nyse il Bitcoin vola a nuovo record oltre $66.000. Paul Tudor Jones: criptovalute hedge contro inflazione più dell'oro

Laura Naka Antonelli 20 ottobre 2021 - 16:17

MILANO (Finanza.com)

All'indomani del lancio sul Nyse del primo ETF sul Bitcoin, la criptovaluta numero uno al mondo riagguanta e straccia il precedente record, testato nel mese di aprile, balzando fin oltre la soglia di $66.000.I prezzi scattano del 3%, a $66,035.01, oltre il massimo storico precedente, pari a $64.899.A far scattare i buy anche i commenti bullish che sono arrivati dal trader leggendario Paul Tudor Jones.Il trader ha definito le criptovalute un hedge migliore dell'oro per proteggersi dall'inflazione."Il Bitcoin sarebbe un hedge grandioso - ha detto Jones, intervenendo nella trasmissione della CNBC "Squawk Box" - Chiaramente, in questo momento le criptovalute stanno vincendo la gara contro l'oro...credo che sarebbero anche un hedge molto buono contro l'inflazione".Ieri sul Nyse è partito il trading del primo ETF sul Bitcoin, il ProShares Bitcoin Strategy ETF, con ticker 'BITO'.ProShares ETF offre agli investitori una esposizione ai contratti futures sul Bitcoin, ovvero a quei contratti che conferiscono al detentore la possibilità di acquistare o vendere l'asset in una data futura a prezzo stabilito, piuttosto che un'esposizione diretta alla criptovaluta numero uno al mondo.Si tratta tuttavia per il cripto-universo di una pietra miliare.L'ETF, che ieri ha guadagnato quasi il 5%, avanza alle 16.10 ora italiana di oltre il 3% oltre $43.Da segnalare che l'oro ha perso negli ultimi 12 mesi l'8%, a fronte del +437% riportato dai prezzi del Bitcoin.