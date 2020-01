Commercio: verso un accordo Usa-UE? Trump incontra von der Leyen

Alessandra Caparello 21 gennaio 2020 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

"Speriamo di riuscire a fare qualcosa". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato l’incontro in programma con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a margine della riunione annuale del Forum economico mondiale di Davos.Il presidente americano, confermando che avrebbe discusso un accordo commerciale con von der Leyen, parlando ai delegati ha sottolineato come gli accordi commerciali conclusi questo mese con la Cina e il Messico hanno rappresentato un modello per il XXI secolo.