Coca-Cola, PepsiCo e McDonald's ancora in Russia? Il tweet di Sean Penn pro-boicottaggio

Laura Naka Antonelli 8 marzo 2022 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

Hollywood si mobilita a favore dell'Ucraina contro la Russia di Vladimir Putin, con l'attore Sean Penn che lancia un appello con un post su Twitter:"Fino a quando Coca-Cola, PepsiCo e McDonald non sospenderanno i loro affari in Rusia, i cittadini americani disporranno di un modo molto semplice e sicuro di essere al fianco dell'Ucraina. Tutti tra di noi possiamo sospendere l'acquisto dei loro prodotti e chiedere ai nostri amici di fare la stessa cosa". Un tweet che invita a fare la stessa cosa è arrivato anche da Deborah Meaden 🇺🇦@DeborahMeadenStar , business woman e personaggio televisivo nel Regno Unito nota soprattutto per la serie televisiva della BBC Dragons' Den. "Potete per favore smettere di bere Coca Cola, per favore. Si sta rifiutando di ritirarsi dalla Russia. Mostriamo loro un po' del potere che ha il popolo".