Cina lancia alert bolle in mercati Usa ed Europa, studia mosse per gestire flussi capitali in entrata

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2021 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Alert bolla sui mercati finanziari americani ed europei direttamente dalla Cina, in particolare dall'Autorità bancaria del paese."I mercati finanziari sono scambiati a livelli elevati in Europa, Stati Uniti e altri paesi avanzati", ha detto Guo Shuqing, responsabile della commissione bancaria e assicurativa.Stando a quanto riporta Reuters, il rischio della formazione di bolle speculative nei mercati esteri sta portando Pechino a studiare misure efficaci per gestire i flussi di capitali in entrata, al fine di evitare turbolenze nei mercati domestici.