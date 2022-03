Calcio: Abramovich conferma, mette in vendita il Chelsea. Tutti i proventi a vittime Ucraina

Laura Naka Antonelli 3 marzo 2022 - 07:14

MILANO (Finanza.com)

Roman Abramovich ha confermato i recenti rumor sulla sua possibile decisione di vendere il Chelsea. "Nell'attuale situazione, ho preso la decisione di vendere il Club, in quanto credo che questo sia nel migliore interesse del Club, dei tifosi, dei dipendenti, così come degli sponsor e dei partners", si legge nel comunicato con cui Abramovich ha fatto il suo annuncio.Il magnate russo ha aggiunto di aver dato istruzioni al suo team per creare una fondazione di beneficenza che raccogli tutti i proventi che arriveranno dalla vendita del Chelsea, a favore di "tutte le vittime dell'Ucraina".Abramovich ha precisato nel comunicato che la vendita del Chelsea "non sarà velocissima, ma seguirà il giusto processo. Non chiederò alcun prestito da rimborsare. Per me non si tratta mai di affari né di soldi, ma di pura passione per il calcio e per il club".