COVID-19, Australia: banca centrale taglia tassi per seconda volta a marzo, procede verso il QE

Laura Naka Antonelli 19 marzo 2020 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

La RBA- Reserve Bank of Australia, banca centrale australiana - ha tagliato di nuovo i tassi di 25 punti base, per la seconda volta dall'inizio del mese. I tassi sono stati abbassati allo 0,25%. La RBA ha annunciato anche un programma di finanziamenti alle banche, per agevolare il credito alle piccole e medie imprese. L'istituzione ha comunicato inoltre che, a partire dalla giornata di domani, inizierĂ ad acquistare titoli di stato australiani sul mercato secondario, lanciando una operazione di Quantitative easing.