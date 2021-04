Bitcoin scivola sotto $50.000, XRP crolla -20%. Yellen vuole tassa 80% su capital gain criptovalute?

Laura Naka Antonelli 23 aprile 2021 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Bitcoin attaccato dalle vendite, capitola anche sotto la soglia dei $50.000 per la prima volta dall'inizio di marzo, pochi giorni dopo l'euforia innescata dallo sbarco sul Nasdaq di Coinbase, la piattaforma di trading delle criptovalute numero uno al mondo. Quel giorno, una settimana fa circa, la febbre per il debutto di Coinbase aveva portato la moneta digitale a volare al nuovo record, oltre la soglia di $64.000.Ad affossare la criptovaluta numero uno al mondo nelle ultime ore, ma anche Wall Street, è l'ansia che si respira sui mercati, scatenata dalle indiscrezioni secondo cui l'amministrazione di Joe Biden si starebbe preparando a proporre una tassa sul capital gain fino al 43,4% per i più ricchi.I rumor hanno scosso il sentiment a Wall Street, ma anche nel cripto universo.Sono arrivate tra l'altro altre voci tra gli addetti ai lavori secondo cui il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen starebbe pensando di tassare i capital gain guadagnati con gli investimenti nelle monete digitali fino all'80%.Al momento, secondo i dati di Coindesk, il Bitcoin perde più del 7% a $49.500, mentre l'Ethereum scende di oltre l'8% a $2.231 circa. Crolla il Ripple XRP, affondando di oltre il 20%