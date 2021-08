Bitcoin riagguanta $50.000 per prima volta in tre mesi, l'assist arriva da nuova decisione PayPal

Laura Naka Antonelli 23 agosto 2021 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Per la prima volta in tre mesi, il Bitcoin è tornato sopra la soglia psicologica dei $50.000, salendo fino a $50.371 (dati Coindesk), in rialzo di oltre +2,5% nelle ultime 24 ore.Il valore della criptovaluta numero uno al mondo per capitalizzazione di mercato è salito così al record dalla metà di maggio, grazie in particolare alla notizia che vede protagonista PayPal.PayPal ha annunciato infatti che consentirà ai suoi clienti del Regno Unito di acquistare, vendere e detenere Bitcoin e altre criptovalute, dopo la decisione storica già presa negli Stati Uniti alla fine del 2020. Il servizio cripto di PayPal permetterà ai clienti del colosso attivo nei servizi di pagamenti di acquistare o vendere Bitcoin, Bitcoin cash, Ethereum e litecoin con appena 1 sterlina. Gli utenti avranno modo di monitorare i prezzi delle criptovalute anche in tempo reale.