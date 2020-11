Bitcoin: prosegue la corsa, balza a $17.000 per la prima volta in quasi tre anni

Laura Naka Antonelli 18 novembre 2020 - 06:20

MILANO (Finanza.com)

Per la prima volta in quasi tre anni il prezzo del Bitcoin ha testato quota $17.000, in rialzo di oltre +4%. Il prezzo si è attestato a $17.030, al record dal 7 gennaio del 2018, stando ai dati compilati dal sito delle criptovalute CoinDesk. Prosegue il rally della moneta digitale numero uno al mondo, che quest'anno è balzata del 137%.