Bitcoin oltre $66.000, a un soffio da nuovo record. Etherem aggiorna massimo storico, supera anche $4.700

Laura Naka Antonelli 8 novembre 2021 - 12:10

Nuovi rialzi per le criptovalute, con il Bitcoin che torna a superare la soglia dei 66.000 dollari, riavvicinandosi al record di sempre testato lo scorso 20 ottobre a $66.975. La criptovaluta numero uno al mondo sale di oltre il 6%.Focus anche sull'Ethereum, che vola a nuovi massimi storici, superando anche la soglia dei $4.700, in crescita di oltre il 3%.A sostenere i prezzi dell'Ethereum è ancora l'effetto positivo dell'aggiornamento che sta interessando la rete, che si tradurrà in una rete più veloce e più efficiente da un punto di vista energetico. L'aggiornamento Altair della Beacon Chain è stato lanciato alla fine del mese di ottobre.