Bitcoin, la stima più bullish lo vede a $1 milione: 'diventerà valuta riserva globale e batterà l'oro in termini di capitalizzazione'

Laura Naka Antonelli 18 febbraio 2021 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Con i prezzi che hanno superato anche la soglia dei $50.000 per la prima volta nella storia, gli analisti tornano a snocciolare stime a dir poco bullish sul Bitcoin. In particolare, un articolo della Cnbc riporta l'opinione di Anthony Pompliano, co-fondatore e socio presso Morgan Creek Digital Assets, secondo cui la criptovaluta numero uno al mondo potrebbe balzare fino a $500.000 entro la fine del decennio, per poi volare fino a 1 milione di dollari.Nel podcast Beyond The Valley della Cnbc, Pompliano ha detto di credere che il "Bitcoin finirà per diventare una valuta di riserva globale che, alla fine, avrà una capitalizzazione di mercato molto più alta di quella dell'oro".Nelle ultime ore cautela sul Bitcoin è stata mostrata invece da JP Morgan, che ha ricordato comunque di avere un target di lungo termine sulla moneta digitale di $146.000.In particolare, lo strategist della divisione di mercati globali di JP Morgan Nikolaos Panigirtzoglou ha detto che, a uo avviso, "il Bitcoin sta competendo con l'oro tradizionale", e che "il Bitcoin è una forma di oro digitale".Lo strategist ha ricordato che il valore dell'oro detenuto dal settore privato, solo a scopo di investimento, è di circa $2,7 trilioni. Affinché il valore di mercato del Bitcoin possa salire a quella cifra, è dunque necessario che i prezzi balzino a $146.000.Nelle ultime ore il Bitcoin ha superato anche la soglia di $52.000 per la prima volta nella sua storia, volando fino al massimo storico di $52.340, in base alle rilevazioni di Coin Metrics.Dopo aver quadruplicato il suo valore nel 2020, il Bitcoin ha incassato già il 78% dall'inizio del 2021.Nelle ultime ore un importante e storico assist è stato confermato dal colosso del risparmio gestito numero uno al mondo, BlackRock.Reiterando quanto emerso già alla fine di gennaio, il responsabile della divisione del reddito fisso Rick Rieder, in un'intervista rilasciata alla Cnbc, ha detto che il gigante ha deciso di dare un'occhiata alla criptovaluta numero uno al mondo, di 'dilettarsi', per usare l'espressione "dabble" proferita dal manager.Nel mese di gennaio, BlackRock ha scelto i futures sul Bitcoin come potenziali investimenti di due dei suoi fondi, stando a quanto emerso dalla documentazione depositata presso la Sec. Si tratta di BlackRock Strategic Income Opportunities e di BlackRock Global Allocation Fund.