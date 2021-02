Bitcoin da urlo, per la prima volta nella storia supera quota $50.000: +260% da inizio novembre

Laura Naka Antonelli 16 febbraio 2021 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Boom del Bitcoin che, per la prima volta in assoluto, è arrivato a superare anche la soglia psicologica dei 50.000 dollari. Per la precisione, la moneta digitale numero uno al mondo è balzata fino al nuovo record di $50.602,53, prima di ritracciare lievemente, in rialzo ancora del 2% nelle ultime 24 ore.Dall'inizio di novembre, il rally poderoso che ha interessato la criptovaluta è stato di quasi +260%. Dall'inizio del 2021, i buy scatenati hanno portato l'asset a incassare ben 20.000 dollari.