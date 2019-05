Bitcoin -10%, torna sotto $8.000. In 24 ore valore mercato criptovalute perde $21 miliardi

Laura Naka Antonelli 17 maggio 2019 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Dopo aver superato la soglia di $8.000, il Bitcoin ritraccia, soffrendo una perdita del 10%. I prezzi scendono a $7.215,79. Giù anche le altre principali monete digitali, come l'Ethereum (-8% a $241,33) e l'XRP, che crolla di oltre -15% a $0,3999. I dati di Coinmarketcap.com riportati dal sito Cnbc mostrano che nelle 24 ore terminate alle 12.42 am di New York, l'intero valore di mercato delle criptovalute è sceso di oltre l'8%, mandando in fumo 21 miliardi di dollari.