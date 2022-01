Bill Gates: 'una volta che Omicron sarà passata, il Covid assomiglierà più a una influenza stagionale'

Laura Naka Antonelli 13 gennaio 2022 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Una volta che Omicron sarà passata, i casi di Covid assomiglieranno più a una influenza stagionaale. Così il co-fondatore di Microsoft e di Bill & Melinda Gates Foundation Bill Gates, in risposta a una serie di domande sul Covid rivoltagli su Twitter:"Con l'ondata Omicron, i sistemi sanitari dei paesi saranno messi a dura prova. La maggior parte dei casi gravi riguarderà i non vaccinati", ha detto Gates, aggiungendo comunque di ritenere che, "una volta che Omicron sarà passata, nel resto dell'anno si asssiterà a un numero di contagiati molto più basso, che permetterà al Covid di essere trattato più come una influenza stagionale".IL filantropo miliardario ha detto che, a suo avviso, "è improbabile l'arrivo di una variante più contagiosa, anche se abbiamo assistito a molte sorprese nel corso di questa pandemia". In ogni caso, "Omicron creerà molta immunità almeno per l'anno prossimo".E' comunque "possibile che dovremo sottoporci a vaccinazioni annuali per un periodo di tempo".Bill Gates (account @BillGates) ha risposto alle domande che gli sono state poste da Devi Lalita Sridhar (account @devisridhar), Global Public Health (@GlobalHealthGP), dell'Università di Edimburgo.