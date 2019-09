Barclays cambia strategia di portafoglio per incertezza outlook. Ora dice Buy Bond

Laura Naka Antonelli 26 settembre 2019 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

"E' il momento di essere overweight sul mercato globale del reddito fisso rispetto all'azionario globale, almeno per la durata di quest'ultimo trimestre" dell'anno. E' quanto si legge nel report di Barclays "Time to Play Defense", ovvero: "E' il momento di giocare in difesa"."Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo raccomandato in modo consistente di essere overweight sugli asset più rischiosi a livello globale (in particolare, sull'azionario mondiale), rispetto al mercato globale del reddito fisso - si legge nell'analisi - E, nonostante un rally dei bond che ci ha lasciati senza parole, questa raccomandazione overweight ha funzionato. Per esempio, l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate è in rialzo del 6% dall'inizio dell'anno, mentre gli indici azionari americani e dell'area euro sono saliti del 17-23%, e anche i mercati emergenti sono in crescita del 7-8%. Tuttavia, ora stiamo cambiando i nostri consigli sull'allocazione degli asset, diventando più difensivi".I motivi citati sono diversi, e tra questi si mettono in evidenza soprattutto le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e il maggiore pessimismo sulla gestione della Brexit."Nonostante i recenti rumor incoraggianti sulle trattative Usa-Cina, ci sono oggi più dazi di quanti ce ne fossero tre mesi fa" e "tutte le economie tra le più importanti stanno assistendo a un rallentamento conclamato dell'industria e del settore manifatturiero".Inoltre, "i volumi del commercio globale continuano a scendere". Tra l'altro, gli analisti prevedono un 2020 ancora più debole rispetto al 2019.