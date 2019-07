Banche: nella top five delle più grandi al mondo per totale attivi vince la Cina. Italia perde posti

Alessandra Caparello 25 luglio 2019 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

Sono cinesi quattro delle prime cinque banche al mondo per totale attivi. Il dato è quello reso noto dall’ aggiornamento annuale dell’indagine sulle principali Banche Internazionali dell’Area Studi di Mediobanca.Al primo posto troviamo Industrial and Commercial Bank of China (on attivi per €3.517 mld), seguita da Agricultural Bank of China (€ 2.871 mld) e poi China Construction Bank (€2.856 mld). IN quarta posizione il gigante americano JP Morgan Chase (€2.703 mld), e al quinto Bank of China (€2.701 mld). Ancora indietro le banche italiane che, rispetto alla precedente rilevazione, hanno perso entrambe quattro posizioni: UniCredit (€ 848 mld) è 26esima e Intesa Sanpaolo (€817 mld) è 29esima.