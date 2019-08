Banche centrali, in dieci anni un bazooka da 15mila miliardi (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 28 agosto 2019 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

In dieci anni le politiche monetarie ultra-espansive adottate dalle banche centrali hanno gonfiato i bilanci delle istituzioni di ben +1.400%. E' quanto calcola il Sole 24 Ore, facendo notare che "i bilanci delle banche centrali hanno un controvalore aggregato di 15mila miliardi di dollari, 1.400% in più rispetto al 2008". Il riferimento è alle banche centrali del paesi del G4, ovvero di Usa, Eurozona, Regno Unito e Giappone, dunque, rispettivamente, alla Federal Reserve, Bce, Bank of England e Bank of Japan. "Se poi inseriamo nel calcolo la Bank of China - che in 10 anni ha più che raddoppiato i propri attivi per sostenere l'economia che rallenta - arriviamo alla soglia dei 20mila miliardi di dollari".C'è da dire, tra l'altro, che il "bilancio della Bank of Japan vale più del Pil nipponico (103%). Gli attivi della Fed valgono il 18% del Pil Usa mentre quelli della Bce sono balzati al 44%, molto più anche del 27% della Bank of England".E il punto, sottolinea il quotidiano finanziario nell'articolo di Vito Lops, è che "i miliardi iniettati dalle banche centrali nell'ultimo decennio hanno algebricamente creato una bolla sui titoli obbligazionari", non "riuscendo più di tanto a scuotere l'economia globale dal pericoloso torpore della bassa inflazione".