Banca centrale India lascia tassi inchiodati al 4%

Daniela La Cava 7 aprile 2021 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale dell'India ha lasciato i tassi di interesse invariati al 4 per cento. La RBI (Reserve Bank of India) ha inoltre precisato nel comunicato "è stato deciso all'unanimità di estendere la politica accomodante fintanto sarà necessario per sostenere la crescita e continuare a farlo per mitigare l'impatto di Covid-19 sull'economia, assicurando che l'inflazione rimane all'interno del target in futuro".