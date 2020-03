BT Group: il chief executive Philip Jansen è positivo al coronavirus

Alessandra Caparello 13 marzo 2020 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

Philip Jansen, Chief Executive di BT Group è risultato positivo al coronavirus e oggi è in quarantena."Dopo essermi sentito un po' male, ho deciso, per precauzione, di sottopormi al test. Non appena sono stati resi noti i risultati del test mi sono isolato a casa" ha sottolineato Philip Jansen. "Ho incontrato diversi partner del settore questa settimana, quindi ho ritenuto che fosse cosa responsabile avvertirli il prima possibile". "Dato che i miei sintomi sembrano relativamente lievi, continuerò a guidare BT, ma lavorerò con il mio team a distanza nella prossima settimana. Non ci saranno interruzioni dell'attività".