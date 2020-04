Australia: banca centrale lascia tassi fermi allo 0,25%, stima forte contrazione Pil in II trimestre

Laura Naka Antonelli 7 aprile 2020 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

La RBA (Reserve Bank of Australia, banca centrale australiana), ha annunciato di aver lasciato i tassi di interesse invariati allo 0,25%. Nel comunicato che ha accompagnato la decisione, l'istituzione ha detto che "farà quanto necessario per raggiungere il target dei rendimenti dei bond a tre anni, pari allo 0,25%; che la risposta coordinata di misure di politica monetaria e fiscale smorzerà la contrazione economica attesa; e che prevede una ripresa dell'economia, una volta che il coronavirus sarà stato contenuto".Detto questo,la RBA stima "una contrazione del PIL molto ampia nel secondo trimestre" dell'anno, e "un tasso di disoccupazione in rialzo ai record degli ultimi anni". Il dollaro australiano avanza nei confronti del dollaro Usa di oltre +1%, a $0,6150 circa.