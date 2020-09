Australia: banca centrale RBA lascia tassi invariati allo 0,25%, estende finanziamenti a banche

Laura Naka Antonelli 1 settembre 2020 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

La RBA (Reserve Bank of Australia, banca centrale dell'Australia) ha annunciato di aver lasciato i tassi principali di riferimento invariati allo 0,25%. Lasciato allo 0,25% anche il target sui rendimenti dei bond a tre anni. Nel comunicato si legge che il target rimarrà in vigore fino a quando non ci saranno stati progressi sul fronte dell'occupazione e dell'inflazione.La RBA ha garantito che l'approccio accomodante di politica monetaria sarà mantenuto per tutto il tempo necessario e che lancerà, anche, ulteriori acquisti di titoli di stato se necessario.Ancora, la banca centrale ha annunciato di aver esteso i finanziamenti, attraverso lo strumento Term Funding Facility, alle istituzioni di deposito autorizzate (authorised deposit-taking institutions (ADIs). Le banche beneficeranno, di conseguenza, di un ulteriore accesso ai finanziamenti aggiuntivi.