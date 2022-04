Australia: banca centrale RBA lascia tassi fermi allo 0,10%, inflazione non giustifica ancora strette monetarie

Laura Naka Antonelli 5 aprile 2022 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

La RBA (Reserve Bank of Australia) ha annunciato la decisione di mantenere invariato il target sul tasso di interesse al minimo storico dello 0,10%. La banca centrale australiana ha sottolineato che l'inflazione, in Australia, è cresciuta, rimanendo tuttavia inferiore rispetto a quella di altri paesi; di conseguenza, prima di procedere a un rialzo dei tassi, l'istituzione vuole accertarsi che l'inflazione si attesti in modo sostenibile nel range compreso tra il 2% e il 3%.D'altronde, è vero che la crescita dei salari si è rafforzata, ma è altrettanto vero che rimane ancora relativamente bassa.La forza dellì'economia australiana è evidente nel mercato del lavoro, ha aggiunto l'RBA, con i bilanci delle famiglie e delle aziende che sono in generale in buone condizioni. L'economia rimane resiliente e le spese per consumi si stanno rafforzando.