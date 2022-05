Australia: banca centrale RBA la tassi di 25 punti bse. Prim strett monetaria dal 2010

Laura Naka Antonelli 3 maggio 2022 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

La Reserve Bank of Australia - banca centrale dell'Australia, ha alzato i tassi principali di riferimento per l prima volta in un più di un decennio. La RBA ha alzato i tassi di 25 punti base allo 0,35%: si tratta della prima stretta monetaria dal novembre 2010. Il rialzo è stato superiore rispetto a quanto atteso dagli analisti, che avevano stimato in media un aumento di 15 punti base allo 0,25%, stando a un sondaggio lanciato da Reuters.