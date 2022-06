Australia: banca centrale RBA alza tassi di 50 punti base allo 0,85%. Prosegue lotta contro inflazione

La Reserve Bank of Australia (RBA- banca centrale dell’Australia) ha alzato i tassi di interesse di riferimento di 50 punti base, dallo 0,35% precedente allo 0,85%.

L’istituzione ha motivato la stretta monetaria con l’inflazione, che nel paese, “è aumentata in modo significativo, e che – si legge nel comunicato – dovrebbe salire ulteriormente, prima di tornare nel range compreso tra il 2% e il 3% il prossimo anno”.

“L’economia australiana è resiliente – si legge ancora nel comunicato con cui è stato annunciato il rialzo dei tassi – i I bilanci delle famiglie e delle imprese versano in buone condizioni di salute”, ma “una fonte di incertezza riguardo all’outlook economico è il modo in cui le spese delle famiglie si evolveranno”.

In Australia, i tassi di interesse sono stati alzati per la prima volta dal 2010 dalla RBA all’inizio di maggio, allo 0,35%, proprio per contrastare le fiammate dell’inflazione, che stanno interessando altre aree del mondo.