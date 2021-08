Australia: RBA mantiene tassi fermi

Daniela La Cava 3 agosto 2021 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

La Reserve Bank of Australia (RBA) - banca centrale dell'Australia - ha annunciato di avere lasciato invariato il target sui tassi di interesse e sui rendimenti dei titoli di stato a tre anni allo 0,10 per cento."Nonostante i recenti lockdown in risposta alla epidemia di Covid in un contesto di lenti progressi nella vaccinazione, la Reserve Bank of Australia ha scelto di non modificare la politica delineata nella riunione di luglio", sottolineano gli esperti di ING.