Australia: RBA lascia tassi invariati, anticipa eventuali cambiamenti nella riunione di luglio

Laura Naka Antonelli 4 maggio 2021 - 06:45

MILANO (Finanza.com)

La RBA, banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia), ha annunciato di aver lasciato il principale tasso di riferimento invariato allo 0,10%. Lasciato invariato anche, allo 0,10%, il target dei rendimenti dei titoli di stato australiani a tre anni. L'RBA ha comunicato che valuterà nella riunione di luglio, se lasciare come bond di riferimento per il target dei tassi a tre anni il titolo di stato con scadenza nell'aprile del 2024, o se sostituirlo con il bond a scadenza successiva, a novembre del 2024.In occasione del meeting di luglio, l'RBA deciderà anche come procedere con gli acquisti futuri dei bond, dopo aver completato la sseconda tranche di acquisti di bond per 100 miliardi di dollari australiani, nell'ambito del piano di Quantitative easing.L'RBA ha sottolineato che la ripresa dell'economia australiana si sta rivelando più forte delle attese, e che così dovrebbe continuare. Un aumento dell'inflazione e dei salari è atteso, ma è probabile che sia modesto e avvenga in modo graduale. La banca centrale ha assicurato che i tassi di interesse rimarranno ai livelli attuali fino a quando l'inflazione non raggiungerà il target, compreso tra il 2 e il 3%. E questo non dovrebbe accadere almeno fino al 2024.