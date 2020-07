Australia: RBA lascia tassi invariati allo 0,25%, 'politica monetaria accomodante per tutto il tempo necessario'

Laura Naka Antonelli 7 luglio 2020 - 06:59

MILANO (Finanza.com)

La RBA (Reserve Bank of Australia, banca centrale australiana) ha mantenuto i tassi invariati allo 0,25%, assicurando che manterrà accomodante la propria politica monetaria per tutto il tempo necessario. I tassi, ha precisato, non saranno alzati fino a quando non saranno stati certificati progressi nell'occupazione e inflazione."L'incertezza sulla situazione sanitaria provocata dalla pandemia da COVID-19 sta rendendo caute molte famiglie e aziende - si legge nel comunicato -, anche se le "condizioni economiche si sono stabilizzate di recente"e la crisi economica sembra meno grave di quanto si prevedesse". Detto questo, l'economia sta tuttora attraversando un "periodo molto difficile".