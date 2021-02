Australia: RBA conferma tassi, espande QE. Tassi rimarranno fermi fino al 2024

Laura Naka Antonelli 2 febbraio 2021 - 07:04

MILANO (Finanza.com)

La Reserve Bank of Australia (RBA) - banca centrale dell'Australia - ha annunciato di aver lasciato invariato il target sui tassi di interesse e sui rendimenti dei titoli di stato a tre anni, a 10 punti base, ovvero allo 0,1%.La RBA ha annunciato anche che espanderà il suo piano di acquisti di bond (QE-Quantitative easing) di 100 miliardi di dollari australiani a partire dalla metà di aprile, al fine di sostenere il mercato del lavoro e dare una spinta all'inflazione.L'RBA ha assicurato che non aumenterà i tassi di interesse fino a quando il tasso di inflazione non centrerà il target stabilito nel range compreso tra il 2 e il 3% e fino a quando la crescita dei salari non si sarà confermata più solida in modo significativo, rispetto alle condizioni attuali. Tali condizioni, a suo avviso, non saranno centrate prima del 2024.