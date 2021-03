Australia: JobKeeper anti-Covid vicino alla scadenza, si temono fino a 150.000 licenziamenti

Laura Naka Antonelli 29 marzo 2021 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Il programma JobKeeper anti-Covid-19 lanciato dal governo australiano sta per scadere e, secondo gli analisti di Westpac (la prima banca del paese), 100.000 persone sarebbero a rischio di perdere il posto di lavoro.La misura, lanciata dal governo, può essere considerata una sorta di blocco dei licenziamenti unita ad aiuti a favore delle imprese, lanciata durante la fase più buia della pandemia del coronavirus Covid-19.Il piano scade ufficialmente la prossima domenica, e molti dei 960.000 australiani e delle 370.000 aziende che tuttora beneficiano degli aiuti economici fanno fronte a un futuro incerto.Gli analisti di Westpac paventano uno scenario in cui 100.000 australiani potrebbero perdere il proprio posto di lavoro.La Reserve Bank - banca centrale dell'Australia - ritiene che i sussidi abbiano salvato più di 700.000 posti di lavoro, e in generale le stime calcolano un imminente perdita di lavoro per 100.000-150.000 australiani.