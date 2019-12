Australia: Banca centrale conferma tassi allo 0,75%

Daniela La Cava 3 dicembre 2019 - 07:45

Dopo la sforbiciata di ottobre la RBA (Reserve Bank of Australia, banca centrale australiana) ha confermato nella riunione odierna i tassi di interesse allo 0,75%, come atteso dal consensus degli analisti. "Le prospettive per l'economia globale rimangono ragionevoli - afferma il governatore Philip Lowe -. Sebbene i rischi siano ancora orientati verso il basso, alcuni di questi di recente sono diminuiti ". Il board della Rba, aggiunge Lowe, "continuerà a monitorare gli sviluppi, inclusi quelli del mercato del lavoro".