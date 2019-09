Attacco a Riad, funzionario Trump: 'lanciati dozzina di missili e più di 20 droni da Iran'

Laura Naka Antonelli 16 settembre 2019 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

L'emittente americana ABC ha riportato che, stando a quanto reso noto da un funzionario dell'amministrazione Trump, l'Iran avrebbe lanciato quasi una dozzina di missili cruise contro Riad, attaccando le due maxi raffinerie di petrolio del colosso Aramco. Più di 20 droni sarebbero partiti dal territorio iraniano in direzione di Riad.Al momento, non c'è alcuna accusa ufficiale contro Teheran. Ma il funzionario senior ha riferito ad ABC News: "E' stato l'Iran. Gli Houthis stanno rivendicando qualcosa che non hanno fatto".E anche il Segretario di Stato Mike Pompeo ha twittato che "non c'è alcuna prova che gli attacchi siano stati lanciati dallo Yemen", accusando l'Iran all'attacco per le riserve saudite di petrolio.