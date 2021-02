Apple Car più vicina, accordo da $3,6 MLD con Kia-Hyundai per il lancio di un'auto elettrica sarà firmato a giorni

Laura Naka Antonelli 4 febbraio 2021 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

Focus puntati alla borsa di Seoul sui titoli di Hyundai e della controllata Kia, dopo che ieri i media della Corea del Sud hanno riferito che starebbe per chiudersi un importante accordo con Apple.Le azioni della casa automobilistica coreana Kia hanno continuato a salire, dopo aver chiuso la sessione della vigilia in rialzo del 9,7% a quota 97.700 won coreani, sul livello più alto dall'agosto 1998.I media locali hanno riportato che Kia concluderà un accordo con Apple per la produzione di EV, ovvero di veicoli elettrici.In particolare, il colosso di Cupertino investirà $3,6 miliardi in Kia per la produzione di una Apple Car nell'impianto di Kia situato nello stato americano della Georgia. Dalle indiscrezioni emerge che l'intesa dovrebbe essere firmata il prossimo 17 febbraio.Altre fonti hanno riferito le stesse indiscrezioni alla Cnbc, segnalando come Apple sia vicina a finalizzare l'accordo con Hyundai-Kia.Dai rumors emerge come si tratterebbe di una Apple Car, ovvero di un'auto elettrica con marchio Apple. Il titolo Apple sale nelle contrattazioni afterhours di Wall Street del 2% circa.